FIOD doet onderzoek naar gehackte websites met illegale coronamedicijnen

De FIOD doet onderzoek naar gehackte Nederlandse websites waarop illegale coronamedicijnen worden aangeboden. In de meeste gevallen gaat het om sites die niet up-to-date zijn of waarop kwetsbare hulpprogramma’s zijn aangesloten.

De FIOD startte het onderzoek na een tip van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die informatie had ontvangen van de Deense Medicins Agency. De FIOD heeft zicht op minimaal 70 gehackte sites waarop illegale coronamedicijnen worden aangeboden. Het gaat om websites van ondernemers en particulieren.

Website beschermen

De eigenaren van de websites ontvangen informatie van de FIOD. Zij worden erop gewezen dat hun site is gehackt. Ook ontvangen zij informatie over hoe ze hun website goed kunnen beschermen om dit soort illegale praktijken te voorkomen. Een website waarvan alle software up-to-date is, is al minder kwetsbaar voor hacks.

Een eenvoudige manier om te checken of jouw website voor illegale praktijken wordt gebruikt is de volgende:

Zoek via een zoekmachine op deze zoekterm: “inurl:naamvanjouwwebsite.nl”.

Je ziet dan alle webpagina’s die gelinkt zijn aan deze website.

Je ziet normale webpagina’s, maar mogelijk ook pagina’s en links die je niet kent.

Dit is een relatief simpele check die zeker voor kleinere websites heel goed werkt.

Optreden tegen misbruik coronacrisis

De coronacrisis haalt bij heel veel mensen het beste naar boven. Helaas zien sommigen kansen voor fraude. Misbruik maken van de coronacrisis is maatschappelijk onacceptabel. De opsporingsdiensten en het OM geven prioriteit aan de bestrijding van misbruik van deze situatie en treden hiertegen op. Indien mogelijk met een snelle interventie gericht op het stoppen hiervan.