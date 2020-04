Opnieuw zendmast in brand gestoken, nummer 19 in de reeks

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Waddinxveen brand gesticht in een zendmast aan de Bloemendaalseweg. Dit meldt de politie zaterdag.

19e brandstichting zendmast

Het gaat om de 19e brandstichting in een zendmast in de afgelopen drie weken. De eerste brandstichting was op 3 april in Beesd.

De zendmast ligt vlak naast de A12. De politie vermoedt brandstichting en onderzoekt de brand. 'De brandweer kon de brand direct blussen. Omdat er aanwijzingen zijn gevonden voor brandstichting, startte de politie een onderzoek', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

Forensisch rechercheurs zochten rondom de mast naar sporen. In de afgelopen drie weken stonden meerdere zendmasten in Nederland in brand. De branden zijn vermoedelijk allemaal aangestoken en kunnen er voor zorgen dat 112 minder goed bereikbaar is. De eenheden waarin de branden plaatsvonden en de Dienst Landelijke Recherche doen gezamenlijk onderzoek.

Overzicht van alle 19 brandstichtingen

1. 3 april Beesd

2. 5 april Neerkant

3. 6 april Rotterdam

4. 9 april Nuenen

5. 10 april Groningen

6. 10 april Dronten

7. 11 april Tilburg

8. 11 april Veldhoven (1 van 2)

9. 11 april Veldhoven (2 van 2)

10. 11 april Oudenbosch (1v2)

11. 11 april Oudenbosch (2v2)

12. 12 april Rijswijk (GLD)

13. 13 april Almere Haven (1v2)

14. 13 april Almere Haven (2v2)

15. 14 april Spijkenisse

16. 18 april Amsterdam (1v2)

17. 18 april Amsterdam (2v2)

18. 23 april Vlissingen

19. 25 april Waddinxveen

Oproep politie

Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. Ziet u een verdachte situatie bij een zendmast, bel dan direct 112.