Brand in dichtbegroeid bosgebied nabij de Noordergrensweg in Gilze

Grote Brand

Men schaalde al snel op, uiteindelijk naar grote brand. Dit was niet zo zeer vanwege het brandoppervlak maar om voldoende materieel ter plaatse te hebben om de brand te bestrijden.

Dichtbegroeid bosgebied

De vuurhaard bevond zich voornamelijk in een dichtbegroeid bosgebied, waardoor de brandweerlieden de exacte locatie moeilijk konden bereiken. Volgens een woordvoerder trok de rook richting de polder. Ook zouden er zich geen kwetsbare objecten in de directe omgeving van de brand bevinden. Rond 18.30 uur was de situatie onder controle. De brandweer is nog wel geruime tijd bezig geweest met het nablussen en nathouden van de grond.