ANWB lanceert Reiswijzer Europa

Vanaf vandaag kunnen vakantiegangers op www.anwb.nl/reiswijzer zien of zij straks welkom zijn in het vakantieland van hun keuze én welke beperkende voorwaarden daar gelden als gevolg van het coronavirus. De Reiswijzer biedt een actueel overzicht van 18 landen binnen Europa met alle relevante informatie voor een geslaagd verblijf.

In de ANWB Reiswijzer zijn de landen onderverdeeld in vier categorieën.

1) U wordt niet toegelaten

2) U bent welkom maar onder zeer beperkende voorwaarden voor reis- en verblijf en er is weinig vertier

3) U bent welkom, er zijn vele verblijfmogelijkheden en er is genoeg vertier

4) Het land is weer bijna zoals vóór de coronacrisis



*Op dit moment zitten alle landen in de ANWB Reiswijzer nog in categorie 1.

Bezoekers kunnen per land doorklikken naar een gedetailleerd overzicht waarin de veiligheidsvoorwaarden en maatregelen zijn opgenomen die specifiek in dat land gelden. Ook vinden zij daar informatie over overnachtingsmogelijkheden, bezienswaardigheden en horeca.

De ANWB Reiswijzer Europa (inclusief Turkije) komt tot stand in samenwerking met de zusterclubs van de ANWB, de ANWB Alarmcentrale, Actuele Verkeersinformatie en ANWB Vakantie-experts. De Reiswijzer wordt dagelijks geactualiseerd, zodat reizigers precies weten wat ze op hun bestemming kunnen verwachten.

Nu veel landen om ons heen hun lockdownmaatregelen versoepelen, verwacht de ANWB dat de leden veel vragen zullen hebben over vakantiemogelijkheden. De ANWB Reiswijzer zal veel van deze vragen kunnen beantwoorden. Binnenkort kunnen de leden ook per e-mail alerts ontvangen over gewijzigde maatregelen, waardoor een land van categorie is veranderd.

Omdat de ANWB ook veel gedetailleerde vragen verwacht over een vakantie in eigen land, zal de Reiswijzer zo snel mogelijk worden voorzien van uitgebreide informatie over vakantiemogelijkheden in Nederland.