Dronken automobilist belandt in sloot in Retranchement

Woensdagavond raakte een automobilist in Retrachement langs de Kanaalweg met zijn auto te water. 'De dronken bestuurder raakte niet gewond en kon met behulp van de hulpdiensten uit de auto komen. Van hem is een bloedproef afgenomen', zo laat de politie donderdag weten.

Deuren geblokkeerd

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur. De 30-jarige bestuurder uit Sluis verloor de macht over het stuur, ramde een verkeersbord en belandde in het water. 'Hij kon in eerste instantie de auto niet uit, omdat de deuren waren geblokkeerd. Nadat de brandweer een zijruit had ingeslagen, zwom de bestuurder de auto uit', aldus de politie. Hierna werd hij door ambulancepersoneel onderzocht.

Alcohol

Uit een blaastest bleek dat de man vermoedelijk teveel alcohol had gedronken. Van hem is door een GGD-arts een bloedproef afgenomen. Het resultaat van dit onderzoek is over ongeveer twee weken bekend.