Opslagplaats voor drugslab in garagebox Zundert

In een garagebox aan de Katerstraat is afgelopen nacht een opslagplaats met materialen voor een drugslab aangetroffen. Het gaat om meerdere ketels.

De politie stuitte vannacht rond 01.00 uur in een garagebox midden in een woonwijk op een opslagplaats voor een drugslab. Er hing een sterke chemische lucht. De eerste indruk is dat het gaat om nieuwe en gebruikte ketels. Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning en Ontmantelen doen vandaag ter plaatse onderzoek. Een gespecialiseerd bedrijf zal daarna de opslagplaats ontmantelen.