Op vakantie in Coronatijd: 6 leuke bestemmingen

Ben je toe aan een break en wil je deze zomer toch echt wel even op vakantie? Er zijn een aantal landen waar de grenzen deze zomer gewoon weer open gaan voor toeristen.

Leukste en dichtstbijzijnde vakantiebestemmingen

Wat zijn de leukste en dichtstbijzijnde vakantiebestemmingen tijdens corona? We hebben ze voor je op een rijtje gezet!

1. Duitsland

Zin in een roadtrip maar geen behoefte aan een erg lange rit? Bezoek dan een van de vele leuke stadjes in Duitsland. Waar sommige delen van Duitsland al bezoekers uit het buitenland toestaan en de grenzen tussen Nederland en Duitsland al even niet meer gecontroleerd worden, gaan de grenzen omstreeks 15 juni ‘officieel’ open voor toeristen. Maar wil je nu al op zoek naar accommodatie? De meeste hotels en campings zijn gewoon te boeken!

2. Portugal

Liever naar de zon? Reis deze zomer dan af naar Portugal. Sinds half mei zijn de restaurants en andere horecagelegenheden weer geopend en per 4 juni worden de eerste vluchten weer ingepland. Liever met de auto? Vertrek dan na 15 juni zodat je makkelijk door Europa kunt reizen en wellicht her en der nog een fijne overnachting kunt boeken. Zo zie je een mooi deel van de wereld in 27 vakantiedagen!

3. Oostenrijk

Naast Duitsland is ook Oostenrijk één van de landen die al vrij snel aankondigde de grenzen weer voor toeristen te openen. De horeca is alweer een tijdje open en eind mei zullen ook hotels en campings weer toeristen mogen ontvangen. Let wel op dat je vooralsnog pas na 15 juni de grens over mag met de auto.

4. Italië

Waar Italië als een van de eerste landen zwaar getroffen was door de crisis is het nu ook een van de eerste landen die haar deuren weer opent voor het toerisme. Sinds mei worden de maatregelen steeds verder versoepeld en vanaf begin juni mogen we er weer gewoon vakantie vieren!

5. Kroatië

Ook een geweldig leuke autovakantie is een tripje naar Kroatië. Dit prachtige zonovergoten land trekt ieder jaar veel bezoekers en zal ook dit jaar weer erg populair zijn. Je bent er vrij snel na een leuke roadtrip, en kunt er allerlei mooie plaatsen ontdekken (de omgeving is overweldigend mooi!). Vanaf 15 juni zijn de grenzen weer open.

6. Slovenië

Minder bekend maar zeker net zo mooi als Kroatië is Slovenië. Vanaf eind mei zijn de grenzen weer open voor toeristen uit Europa; je hoeft er niet eens in quarantaine na aankomst!