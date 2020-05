Rotterdamse hoofdagent aangehouden

De politie heeft afgelopen vrijdag 22 mei een 30-jarige politieambtenaar aangehouden. 'De man was werkzaam als hoofdagent bij de eenheid Rotterdam. De agent wordt verdacht van drugsbezit, schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en witwassen', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag weten.

Voorgeleiding

Het onderzoek is gestart nadat er bij de politie informatie beschikbaar kwam, waarbij een verdenking ontstond van lekken van informatie door een politieagent. De agent is vandaag voorgeleid en zit in ieder geval nog 14 dagen vast.

VIK

Het strafrechtelijk onderzoek wordt verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam onder leiding van het Openbaar