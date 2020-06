Auto op boom, dode bijrijder (23) in auto en bestuurder (23) dood in loods aangetroffen

Bij een ernstig verkeersongeval waarbij een auto op een boom is gebotst zijn in de nacht van zaterdag op zondag in het Friese Koudum twee personen om het leven gekomen. 'De bijrijder werd door de politie zwaargewond in de auto aangetroffen maar deze is kort na het aantreffen komen te overlijden, de vermoedelijke bestuurder werd in de omgeving in een loods van een boerderij dood aangetroffen', zo laat de politie zondag weten.

Zwaargewonde bijrijder

Het ongeval gebeurde vannacht rond 03.25 uur op de provinciale weg N359 bij het Friese Koudum. De auto met daarin twee personen raakte van de weg en botste daarna tegen een boom. De politie meldde om 03.57 uur dat zij in de auto een zwaargewond persoon hadden aangetroffen en dat alle hulpdiensten ter plaatse waren. 'De zwaargewonde persoon is vermoedelijk de bijrijder. De bestuurder is niet op de plek van de aanrijding aangetroffen. We zijn naast het opnemen van de aanrijding ook op zoek naar de bestuurder van de auto', zo liet de politie weten.

Bijrijder ter plekke overleden

Rond 04.05 uur liet de politie weten dat de er werd vastgesteld dat de persoon, die in de auto zat was overleden. 'Het betreft een man. Verkeersspecialisten maken een analyse van de aanrijding om zo meer helderheid te geven over de oorzaak van de aanrijding', meldde de politie.

Vermoedelijke bestuurder dood in loods aangetroffen

'Na een zoektocht in de omgeving hebben we de vermoedelijke bestuurder van de auto in een loods van een boerderij aangetroffen. Ook deze man is overleden. We doen op deze locatie onderzoek. Het is uitgesloten dat er meer personen in de auto hebben gezeten', zo liet de politie om 04.48 uur weten.

Update 09.05 uur

'De bestuurder van de auto, die later dood in een loods bij een boerderij werd aangetroffen, betreft een 23-jarige man uit de gemeente Súdwest Fryslân. De bijrijder is een 23-jarige man uit de gemeente De Friese Meren', zo heeft de politie zojuist laten weten.