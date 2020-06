Gewonde bij aanrijding in Assen

Bij een eenzijdig ongeval in Assen is woensdagavond een persoon gewond geraakt. De bestuurder bleef ongedeerd.

De bestuurder reed in een Subaru Impreza over de Balkenweg en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam frontaal tegen een boom tot stilstand.

De bijrijder is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder bleef ongedeerd. De auto liep door de aanrijding forse schade op. De politie heeft registratie gemaakt van het ongeval.