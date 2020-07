Zwaargewonde bij steekpartij in Amsterdam

Rond 13.00 uur belt de medewerker van een cultureel jongerencentrum aan de Hoogoorddreef de politie: een andere aanwezige in het pand is zeer zwaar gewond geraakt en heeft met spoed medische hulp nodig. Op de locatie treffen agenten inderdaad een man met ernstig letsel aan. Nadat zij ter plaatse de eerste hulp verlenen, wordt het slachtoffer met spoed en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Toedracht onbekend

Op dit moment staat nog niet vast hoe het slachtoffer zo gewond raakte. De recherche houdt er sterk rekening mee dat hij in het pand aan de Hoogoorddreef werd neergestoken. Wie hem dit heeft aangedaan, is nog onduidelijk en wordt door rechercheurs onderzocht.