Pand in Vlaardingen twee keer beschoten

In de nacht van zondag op maandag zijn schoten gelost op een pand aan de Spoorsingel in Vlaardingen. Zondagmiddag werd ook al op het pand geschoten.

Zondagmiddag is op het pand aan de Spoorsingel geschoten. Twee hulzen en een kapot raam troffen agenten toen aan. Door de Forensische Opsporing is onderzoek verricht. In de daarop volgende nacht werd nogmaals op het pand geschoten. De politie wil heel graag in contact komen met getuigen.