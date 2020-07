113 Zelfmoordpereventie bereikbaar via 113

De stichting 113 Zelfmoordpreventie is vanaf heden ook bereikbaar via het nummer 113 en een gratis nummer 0800-0113. Het was van de stichting al langer een wens om bereikbaar te zijn via het nummer.

Aanleiding was de zelfmoord van een meisje uit Winschoten tevergeefs drie keer 113 had gebeld voordat zij een einde maakte aan haar leven. Op dat moment was dat nummer nog niet in gebruik en was de stichting alleen te bereiken via 0900-0113.

Vanaf nu is de stichting te bereiken via 113 en 0800-0113. Bij het laatste nummer verschijnt anoniem om de specificatie van de factuur. Bij 113 is dit nog niet het geval omdat het (nog) niet gratis is.

Om optimaal bereikbaar te blijven zal het nummer 0900-0113 ook bereikbaar blijven.