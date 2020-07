FNV: Massaontslag OV onnodig en onacceptabel, kabinet moet compenseren

FNV vind het onbegrijpelijk dat OV-NL een massaontslag bij NS en de regionale OV vervoerders heeft aangekondigd. ‘Vreemd dat wij dit via de media moeten horen’, zegt Marco Bouma, bestuurder FNV Streekvervoer. ‘Wij zien ook dat er nu minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer (OV). Maar we zien ook dat de reizigersaantallen wekelijks stijgen. FNV is hier heel duidelijk over. Massaontslag in het OV is een grote stap terug in de tijd en in de duurzaamheidsambities van dit kabinet en de OV sector. We moeten juist investerend de crisis uit.’

Corona, kabinet moet bijspringen

In opdracht van het kabinet rijden de OV bedrijven een volledige dienstregeling. Zodat de reizigers niet te dicht op elkaar zitten en het besmettingsgevaar beperkt wordt. Tegelijk roepen zij reizigers op terughoudend te zijn met gebruik van het OV. ‘Heel logisch ’, zegt Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor. ‘Tja, dan komt er minder geld binnen en blijven de kosten gelijk. In plaats van massaontslagen, moet het kabinet over de brug komen en ook voor de periode na 2020 een beschikbaarheidsvergoeding afspreken.’

Duurzaamheid

Nederland heeft het OV nu maar ook in de toekomst hard nodig. Massaontslag zal betekenen dat alle duurzaamheidsplannen voor de mobiliteit door de versnipperaar kunnen en de bereikbaarheid verslechterd.

Straks grote tekorten in OV

FNV vreest ook grote personeelstekorten in de nabije toekomst als er nu massaal wordt ontslagen. Bouma: ‘In de laatste crisis is er o.a. in de zorg snoeihard gesaneerd. Daardoor kampt deze sector zelfs nu nog met grote personeelstekorten. We nemen aan dat de OV bedrijven en de politiek deze les uit het verleden toch wel geleerd hebben.’

Janssen: ‘Het is tevens onverteerbaar dat de vervoerders hun medewerkers nu dreigen te ontslaan, terwijl zij tijdens de lock-down altijd zijn blijven werken. Zoals Rutte aangaf, in landsbelang, om de mensen uit de vitale sectoren veilig en gezond van en naar het werk te brengen.’

OV net als KLM afrekenen op beschikbaarheid

De coronacrisis trekt een zware wissel op de samenleving, en ook de OV sector lijdt grote financiële verliezen. Maar om ons land zowel nu als de komende jaren in beweging te houden, en om te verduurzamen, is het van vitaal belang om de huidige OV capaciteit te handhaven totdat we beter weten hoe onze samenleving zal herrijzen uit deze crisis. Als we van mening zijn dat het sociaal en economisch gezien belangrijk is voor de BV Nederland dat de capaciteit gehandhaafd blijft, moet het OV fatsoenlijk worden vergoed op basis van beschikbaarheid.

De FNV wil graag in gesprek met OV-NL en het kabinet over het behoud van werkgelegenheid, mobiliteit en duurzaamheid. ‘We moeten door middel van investeringen de crisis uit.’