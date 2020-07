OM eist vijf jaar cel in hoger beroep fatale verkeersruzie

Een verkeersruzie liep op 23 december 2018 uit op een drama in Lekkerkerk. Twee personen kwamen om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van vijf jaar tegen de 29-jarige automobilist die in de visie van het OM schuld heeft aan het ongeval. Daarnaast mag de man wat het OM betreft voor vijf jaar geen voertuig besturen en moet zijn auto verbeurd worden verklaard.

Roekeloosheid

De ruzie begon kilometers eerder, toen verdachte vond dat hij bij het invoegen te weinig ruimte kreeg. Hij besloot verhaal te halen. In plaats van bij de volgende kruising af te slaan - zoals hij van plan was - zette hij de achtervolging in. Zelfs toen de andere bestuurder meerdere rondjes over een rotonde reed, in de hoop verdachte af te schudden, bleef hij volhouden. Onderweg maakte hij meerdere verkeersovertredingen. Het OM kwalificeert dat als roekeloos rijgedrag. Diverse getuigen verklaarden over gevaarlijk en agressief rijgedrag door verdachte.

Ernstige gevolgen

Na zes kilometer is het verdachte gelukt om voor de andere auto te komen. Op de provinciale weg N210 zette hij zijn auto stil, om zo ook de ander tot stoppen te dwingen, en loopt met een hamer op de andere auto af. Een achterliggende bestuurder reed vervolgens met volle snelheid achterop de auto. In de auto zaten vier broers en de vriendin van een van hen. De vrouw en een van de broers kwamen bij de klap om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond; één van de drie raakte voor het leven ernstig gehandicapt.

Schuldvraag

Dat het uiteindelijk een andere bestuurder was die daadwerkelijk heeft gebotst, maakt volgens het Openbaar Ministerie niet dat verdachte daarmee niet schuldig is. De bestuurder van het busje kan volgens het OM ook een verwijt worden gemaakt en zal op een later moment ook voor de rechter moeten komen. Maar het is aan verdachte te wijten dat de risicovolle situatie is ontstaan, waardoor het ongeluk kon gebeuren. “Verdachte had zich moeten realiseren dat hij op deze wijze zowel voor de inzittenden van de VW Golf en het achteropkomende verkeer een zeer gevaarlijke situatie creëerde”, aldus de advocaat-generaal in haar requisitoir.

Onder invloed

Het OM ziet dan ook geen reden tot strafvermindering. Behalve het creëren van een gevaarlijke situatie heeft verdachte ook meerdere verkeersovertredingen begaan tijdens de achtervolging. Verder werden in zijn bloed te hoge waardes THC en cocaïne gevonden, volgens eigen zeggen had hij de dag ervoor gebruikt.

Veroordeling

De rechtbank veroordeelde verdachte in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, en een rijontzegging voor de duur van vier jaar. Zowel OM als verdachte zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan.