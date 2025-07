KLM en Defensie tekenen voor nauwere samenwerking

De KLM stelt 5 zogeheten ‘voltijdsbanen’ aan tijd beschikbaar. De uren worden verdeeld over piloten die als reservist bij Defensie willen vliegen. Het gaat niet alleen om vliegers voor het F-35-gevechtsvliegtuig, maar ook om die voor andere toestellen.

Beide partijen willen ook op andere terreinen samenwerken. Denk aan werving en aan training en inzet van technisch (onderhouds)personeel.

Two way street

Tuinman prijst de proactieve houding van KLM. “De wereld is onveiliger geworden. Dat maakt de uitdagingen voor Defensie groot. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarom van groot belang. Zo helpen en versterken we elkaar.”

De staatsecretaris noemt de overeenkomst ook belangrijk voor de doorontwikkeling van kennis en kunde, zowel civiel als militair. “Het convenant is een ‘two way street’. Vliegers zijn in beide werelden onmisbaar”, aldus Tuinman.

Rintel is trots dat de KLM bijdraagt aan het belang van Nederland. “Door deze uitgebreidere samenwerking geven wij collega’s die dat willen de ruimte geven om een belangrijke rol als reservist in te vullen. Dat maakt ons een aantrekkelijke werkgever. Ook zijn we blij dat Defensie onze expertise en ervaring met luchtvaart op verschillende vlakken kan inzetten.”