Hoe AI de wereld van online adverteren verandert

Natuurlijk is hier niets toevalligs aan. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) krijgen internetgebruikers gepersonaliseerde advertenties te zien, die precies afgestemd zijn op hun interesses. En dat zal in de nabije toekomst alleen maar belangrijker worden. AI zal straks zelfs in staat zijn om volledige reclamecampagnes te ontwikkelen, inclusief teksten, afbeeldingen en video’s. Kortom, het lijkt erop dat het laatste uur lijkt heeft geslagen voor tekst- en reclamebureaus. Of is dat veel te overdreven? In dit artikel zoeken we het uit.

Het is weekend en buiten valt de regen met bakken uit de lucht. Je besluit om onder het genot van een mok koffie wat rond te surfen op internet. Op een blog blijf je hangen bij een recensie van een onlangs verschenen boek. Vervolgens scroll je nog even door je social media-tijdlijn. Tussen de dierenfilmpjes en foto’s van bekenden verschijnt plotseling een advertentie van hetzelfde boek. Wat een toeval!

AI en gepersonaliseerde advertenties

Vroeger maakten bedrijven reclame via advertenties in kranten of door folders te verspreiden. Het nadeel? Een aanprijzing voor rollators kwam ook bij jonge gezinnen terecht. Onnodige kosten, die tegenwoordig grotendeels worden vermeden. Er wordt nu vooral online geadverteerd, en daarin speelt AI een grote rol, vooral op het gebied van data-analyse.

Door grote hoeveelheden gegevens te analyseren kan AI het juiste publiek voor advertenties selecteren. Daardoor komt de advertentie alleen terecht bij potentiële kopers. Dat maakt adverteren een stuk doeltreffender en bovendien goedkoper.

Wat betekent AI voor jou als internetgebruiker? AI zal enorme hoeveelheden gegevens over jou analyseren. Je laat immers heel wat sporen achter op bijvoorbeeld Google of Facebook. Denk daarbij aan je zoekgeschiedenis, je klik- en koopgedrag en je activiteiten op social media. Aan de hand hiervan weet AI goed wie je bent en wat je leuk vindt. Op basis van deze voorkeuren bepaalt AI welke advertenties je te zien krijgt en wanneer. Iemand die op Google heeft gezocht op gokkasten, zal andere advertenties te zien krijgen dan iemand die de website van een tuincentrum heeft bezocht.

AI en privacybescherming

Het gaat zelfs nog verder. Twee mensen kunnen dezelfde advertentie zien, maar dan een versie die speciaal voor hen gemaakt lijkt. Een simpel en bekend voorbeeld is het ‘Nu ook in Alkmaar’, dat een inwoner van de Kaasstad onder een reclame ziet verschijnen. Ook het surfgedrag bepaalt de tekst bij een aanbieding. De een ziet bij een schoenenadvertentie de tekst ‘Nu ook in maat 42’, de ander ‘Ideale schoenen voor lange wandelingen.’

Het geeft veel mensen te denken dat zij bij elke handeling op internet gevolgd worden, meestal zonder dat ze het zelf door hebben. Er zijn wel nieuwe regels die jou als gebruiker moeten beschermen, maar de vraag is in hoeverre dat lukt. Vaak loopt de technologie vooruit op mogelijke regelgeving.

Gebruikers kunnen wel maatregelen treffen door een VPN te gebruiken, incognito te surfen, cookies zoveel mogelijk te weigeren en een browser als Firefox of Brave te gebruiken, die tracking blokkeren.

Maakt AI straks reclamebureaus overbodig?

Vorige maand maakte Meta (eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp) bekend dat merken volgend jaar geen reclamebureau meer nodig zouden hebben voor hun advertenties. Eind 2026 kunnen bedrijven op Instagram en Facebook advertenties volledig met AI ontwikkelen. De adverteerder geeft alleen doel en budget op, en AI doet de rest. Met behulp van tools als Google’s Veo 3 en Runway kunnen teksten, afbeeldingen en video’s worden gegenereerd.

Hoewel Meta deze uitspraken later nuanceerde, leidden ze op Wall Street meteen tot flinke koersdalingen van bedrijven die de markt voor online advertenties domineren. Hoewel de koersen zich na enkele dagen herstelden, werd wel duidelijk dat de boodschap voor flink wat paniek zorgde.

Veranderingen in de advertentiemarkt

Is het einde in zicht voor tekst- en reclamebureaus? Volgens kenners hoeft dat niet het geval te zijn. Voor kleine bedrijfjes met weinig budget kunnen AI-campagnes een uitkomst zijn. Grote adverteerders zullen minder snel vertrouwen op algoritmes. AI kan misschien een visual of video maken, maar het idee om een unieke campagne te ontwikkelen lijkt vergezocht. Een groot merk zal niet het risico willen lopen dat advertentiecampagnes te veel op elkaar gaan lijken en de unieke merkbeleving schade oploopt.

Toch kan dit in de toekomst veranderen, vooral als de AI-tools nog geavanceerder worden. Zeker in tijden van bezuinigingen kan dan de keuze voor AI worden gemaakt. Zo gebruikte Gucci, na slechte resultaten op de Aziatische markt, begin 2025 een volledig met AI gemaakte campagne om de nieuwe collectie te promoten.

In elk geval zal de advertentiewereld zich snel moeten aanpassen aan de markt. Vooral de manier waarop zij betaald worden, zal veranderen. Facturen op basis van de gemaakte uren zullen volledig verdwijnen, en volledig gekoppeld worden aan de behaalde resultaten – een manier die al steeds meer wordt toegepast, maar volledig zal moeten worden geïmplementeerd. Daarnaast zal een advertentieafdeling geen grote teams meer nodig hebben. Een klein team van een paar uitstekende mensen met een visie zou genoeg zijn.

De advertentiebedrijven zitten ook niet stil. Zo nam Omnicom onlangs concurrent Interpublic Group over, waardoor het grootste reclamebedrijf ter wereld is ontstaan. Deze groep ontwikkelt onder meer de advertentiecampagnes van Amazon, PepsiCo, Unilever en Volkswagen. Het lijkt erop dat er uiteindelijk een klein aantal gigantische bedrijven overblijft. Op deze manier hoopt men ook in een toekomst met geperfectioneerde AI een grote rol te kunnen blijven spelen in de online advertentiemarkt.