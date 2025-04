Autoriteit: kom nu in actie als je niet wil dat Meta AI traint met jouw data

Alle openbare data

Meta wil alle openbare data van volwassen gebruikers, zoals posts, foto’s en comments, gebruiken om Meta AI te trainen. AP-vicevoorzitter Monique Verdier: ‘Het risico is dat je als gebruiker de controle over jouw persoonsgegevens verliest. Je hebt ooit iets op Instagram of Facebook gepost en die gegevens zitten straks in dat AI-model. Zonder dat je precies weet wat daarmee gebeurt.’

Nú bezwaar aantekenen

Het is belangrijk dat gebruikers die dit niet willen, nú bezwaar aantekenen. Op 27 mei 2025 start Meta met trainen. ‘En zitten jouw gegevens eenmaal in het AI-model, dan kun je ze er niet zomaar weer uitkrijgen’, zegt Verdier. Bezwaar aantekenen kan via het bezwaarformulier van Instagram of dat van Facebook. Meta heeft aangegeven de gegevens van iedereen die bezwaar aantekent, niet te gebruiken voor het trainen van AI.

Verantwoordelijkheid Meta

De AP vraagt gebruikers nu om zelf actie te ondernemen, maar de verantwoordelijkheid voor het naleven van de privacywetgeving ligt natuurlijk bij Meta zelf. De AP maakt zich grote zorgen over de plannen van Meta en andere grote platforms om met data van gebruikers AI te trainen. De Europese privacytoezichthouders zitten er dan ook bovenop. De Ierse toezichthouder is hierin leidend, omdat de Europese hoofdvestiging van Meta en veel andere techbedrijven in Ierland zit.

'Het is de vraag of dit mag'

Het is nog geen uitgemaakte zaak of Meta mag doen wat het bedrijf van plan is. Het is onder andere de vraag of het opt-outmodel van Meta (‘wie zwijgt, stemt toe’) voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. De AP en de andere Europese toezichthouders staan hierover in nauw overleg met de Ierse toezichthouder. Na gesprekken met de Ierse toezichthouder stelde Meta de eerdere plannen uit om AI te trainen met data van Europese gebruikers. Dit was in de zomer van 2024.

WhatsApp

Het is voor sommige Nederlandse WhatsApp-gebruikers al mogelijk om één op één met Meta AI te chatten, of Meta AI te betrekken bij een chat met iemand anders. Die berichten worden ook gebruikt om Meta AI te trainen. Bezwaar maken hiertegen lijkt niet mogelijk te zijn. Chats tussen mensen in WhatsApp worden niet gebruikt om Meta AI te trainen, zolang Meta AI niet in het gesprek wordt betrokken, aldus Meta.