Aanhouding en inbeslagname grote hoeveelheid vuurwapens en munitie in Eede

De politie hield maandag 28 april een bewoner van een woning aan in de Valeiskreek in het Zeeuwse Eede. De man had een grote hoeveelheid aan wapens en munitie in huis. De doorzoeking vond plaats nadat er een melding was binnen gekomen van een verdachte situatie.

Tijdens de inval rond 06.00 uur werd een arsenaal aan vuurwapens en munitie aangetroffen. In totaal gaat het om veertien vuurwapens en meer dan tienduizend stuks munitie dat in beslag is genomen. De 59-jarige bewoner van het pand is aangehouden en in verzekering gesteld. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.