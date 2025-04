Persoonlijk contact en sociale activiteiten zijn belangrijk voor mensen met dementie

Utrecht

Mensen met dementie die alleen wonen – thuis, in een woonzorglocatie of verpleeghuis – voelen zich minder vaak een gewaardeerd lid van de samenleving dan degenen die samenwonen met een naaste. Ook zijn zij minder positief over hun sociale leven. Begrip, persoonlijke aandacht en sociale contacten zijn juist voor deze groep extra belangrijk, net als praktische hulp, bijvoorbeeld bij administratieve taken.