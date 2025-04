Ruim 1 op 4 mensen heeft veel zorgen over online gegevensmisbruik

In 2024 gaf ruim een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder aan zich veel zorgen te maken over diefstal van persoonsgegevens na een hack of door een datalek. Dit meldt het CBS dinsdag.

Misbruik van bank- of persoonsgegevens

'Ook over misbruik van bank- of persoonsgegevens was ruim een kwart erg bezorgd. Hoewel bijna iedereen wel maatregelen heeft genomen om apparaten of accounts te beveiligen, acht de helft de kans aanwezig om zelf slachtoffer te worden van hacken', aldus het CBS op basis van het onderzoek Online Veiligheid en Criminaliteit 2024. Dit onderzoek is van augustus tot en met oktober 2024 gehouden onder ruim 33.000 mensen van 15 jaar of ouder.

Ransomware

Naast de zorgen over misbruik van bank- of persoonsgegevens, zegt 20 procent veel zorgen te hebben over misbruik van accounts of over het hacken van apparaten of accounts. Over ransomware (gijzelsoftware) en computervirussen of -infecties maakt ongeveer 15 procent zich veel zorgen.

Helft acht kans aanwezig om gehackt te worden

Van de 15-plussers acht 51 procent de kans aanwezig – dat wil zeggen ‘(heel) groot’ of ‘niet groot, niet klein’ – om zelf slachtoffer te worden van een hack van een apparaat of account. Verder ziet 40 procent een risico om met aan- of verkoopfraude te maken te krijgen. Ongeveer 15 procent acht de kans aanwezig om slachtoffer te worden van online pesten, discriminatie, bedreiging of intimidatie, en 9 procent van het verspreiden van intieme foto’s of video’s (shamesexting).

In 2024 schatten meer mensen de kans (heel) groot om slachtoffer te worden van identiteitsfraude en fraude met betalingsverkeer dan in 2022. Dat geldt ook voor online pesten en online discriminatie.