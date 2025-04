Loonverschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner

Den Haag

Het gemiddelde uurloon van vrouwen in 2024 was 10,5 procent lager dan dat van mannen. In 2010 was dit nog 19 procent. De laatste jaren lopen vrouwen het loonverschil sneller in. In 2024 verdienden mannen gemiddeld 30,32 euro per uur, vrouwen 27,15 euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De ontwikkeling van de lonen is een van de onderwerpen in de vandaag verschenen publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2024. In deze publicatie geeft het CBS elk jaar een uitgebreid overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt.