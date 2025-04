Warmer voorjaar versnelt groei in Nederlandse tuinen​

​Het voorjaar van 2025 laat zich van zijn warme kant zien. Met temperaturen die ruim boven het langjarig gemiddelde liggen, beleven tuineigenaren een opvallend vroege start van het groeiseizoen. Planten bloeien eerder, dieren ontwaken sneller en ook in tuinvijvers is het al opvallend levendig.

Het voorjaar van 2025 verloopt uitzonderlijk warm in Nederland, met een gemiddelde temperatuur van 10,9 °C in Amsterdam, wat 1,1 °C boven het langjarig gemiddelde van 9,8 °C ligt. Deze hogere temperaturen hebben geleid tot een versnelde groei van planten en een vroege ontwaking van dieren in tuinen en vijvers.​

In tuinen zijn bloeiende planten en actieve insecten eerder dan normaal waargenomen. Tuinvijvers tonen een verhoogde activiteit van kikkers en andere amfibieën, wat wijst op een vervroegde lente in de Nederlandse natuur.​

Volgens het KNMI is de temperatuurstijging in Nederland twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde, met een toename van ongeveer 0,4 °C per decennium. Deze trend heeft niet alleen invloed op de natuur, maar ook op de waterhuishouding in tuinen. Door de warme en droge omstandigheden in april, met slechts 5 millimeter neerslag in Amsterdam tegenover de normale 42 millimeter​, is het belangrijk dat tuineigenaren extra aandacht besteden aan het waterpeil en de kwaliteit van hun vijvers.

Het KNMI benadrukt dat de veranderingen in het klimaat al merkbaar zijn en invloed hebben op het dagelijks leven in Nederland. De vroege lente van 2025 is een duidelijk voorbeeld van deze veranderingen en onderstreept de noodzaak voor aanpassing in tuinonderhoud en waterbeheer.