Producenten industrie negatiever in april

De producenten in de industrie waren in april negatiever dan in maart. 'Het vertrouwen ging van -1,5 in maart naar -3,3 in april zo meldt het CBS dinsdag.

Verwachte productie lager

Dat komt vooral doordat fabrikanten minder positief waren over de verwachte productie. Het producentenvertrouwen lag in april onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (10,4). In april 2020 werd de laagste waarde (-31,5) genoteerd.

Minder positief over verwachte bedrijvigheid

Producenten waren in april vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze negatiever over de voorraden gereed product en hun orderportefeuille.

Komende drie maanden positiever beeld

Een deelindicator was positief. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal dat een afname van de productie voorziet.

Kleinere orderportefeuille

De andere twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht, was kleiner dan het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

Vertrouwen negatief in vrijwel alle branches

Het producentenvertrouwen was in vrijwel alle branches negatief. Het meest negatief waren de fabrikanten in de textiel-, kleding en leerindustrie. Alleen in de overige industrie, waaronder onder andere de meubelindustrie en reparatie en installatie van machines vallen, waren producenten positief.