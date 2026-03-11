Voormalig NCTV-medewerker veroordeeld voor bezit staatsgeheimen

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag de voormalige NCTV-medewerker A. el M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden wegens het onrechtmatig bezit van een grote hoeveelheid staatsgeheime documenten in zijn woning en in zijn bagage op Schiphol. 'De straf is gelijk aan de tijd die de verdachte al in voorarrest heeft doorgebracht', zo meldt de rechtbank Rotterdam vandaag.

Staatsgeheime informatie

Als ambtenaar heeft de verdachte nadat zijn autorisatie was ingetrokken, in strijd met zijn ambtelijke plicht die stukken buiten kantoor meegenomen. 'De verdachte ging slordig met die gevoelige stukken om. Ze lagen overal in zijn woning terwijl het niet was toegestaan deze staatsgeheime informatie buiten de kantooromgeving mee te nemen. Naast de documenten in zijn woning had de verdachte een gegevensdrager bij zich toen hij op reis ging waar ook staatsgeheime informatie op stond', aldus de rechtbank.

'Geen kwade bedoelingen'

Een medewerker van een dienst als de NCTV heeft een grote eigen verantwoordelijkheid om, ook buiten de organisatie, te voldoen aan de verplichtingen van zijn functie, die onder meer inhouden dat met gevoelige stukken zorgvuldig wordt omgesprongen. Dit geldt temeer voor de verdachte, die al jaren werkte met gevoelige informatie. Daarnaast heeft de verdachte verklaard dat hij integriteit altijd hoog in het vaandel heeft gevoerd. De verdachte heeft kunnen en moeten beseffen dat zijn handelen onverantwoord en strafbaar was. Het lijkt er niet op dat hij daarmee kwade bedoelingen had.

Marokkaanse geheime dienst

Hij had contact met medewerkers van de DGED, de Marokkaanse geheime dienst. Zijn handelingen en verklaringen roepen vragen op, maar er is geen bewijs dat hij staatsgeheimen heeft overgedragen aan de DGED of dat hij dat van plan was.

'Onduidelijk geformuleerd door OM'

De rechtbank is verder van oordeel dat het strafrechtelijk verwijt door het OM op onderdelen niet begrijpelijk en zo is geformuleerd dat onduidelijk is wat de verdachte in deze onderdelen van de tenlastelegging wordt verweten.