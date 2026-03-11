'Fatbikes geweerd uit de stad, maar het beleid blijft een kortetermijnoplossing'

Het eerste fatbikeverbod is een feit. In het centrum van Enschede zijn fatbikes niet langer welkom. Daarmee zet de gemeente een stevige stap, maar de vraag is of dit verbod meer is dan een tijdelijke oplossing. Fatbikes zijn juridisch namelijk gelijkgesteld aan gewone e-bikes. Wie wil ingrijpen, moet dat daarom zeer precies vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gevolg: een lappendeken aan lokale regels. Dit zegt Rembrandt Groenewegen van DAS Rechtsbijstand

Kat-en-muisspel

Bovendien dreigt het bekende kat-en-muisspel volgens Groenewegen. 'Fabrikanten kunnen maatregelen eenvoudig omzeilen door het ontwerp aan te passen, bijvoorbeeld met dunnere banden. Het risico is groot dat het probleem zich verplaatst of van gedaante verandert, zonder structureel te verdwijnen.'

Fatbike is juridisch geen aparte categorie

Hoe afwijkend een fatbike er ook uitziet – met dikke banden, een breed frame en een lage zit – voor de wet bestaat er geen onderscheid met een normale elektrische fiets. Dezelfde regels gelden voor snelheid, vermogen en gebruik. Het beeld van de fatbike als aparte categorie klopt dus niet, hoe verleidelijk dat in het publieke debat soms ook is.

Kijk verder dan de fatbike alleen

Groenewegen: 'Wie verkeersveiligheid serieus wil verbeteren, moet breder kijken dan dit ene type fiets. De risico’s doen zich namelijk niet alleen voor bij fatbikes. Ook reguliere e-bikes zijn zwaar en snel. Jonge kinderen hebben vaak moeite om daar veilig mee om te gaan, wat de kans op ongelukken vergroot. Een leeftijdsgrens kan helpen om onervaren bestuurders te beschermen. Daarnaast kan een ingekort zadel voorkomen dat meerdere personen tegelijk op één fatbike zitten, wat leidt tot instabiel en risicovol rijgedrag.'

Overlast centraal

'De huidige discussie richt zich vooral op het terugdringen van overlast in drukke stadscentra. Daarmee dreigt de kern van het probleem uit beeld te raken: verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal slachtoffers. Zelfs als een lokaal fatbikeverbod effectief is, blijft het onderliggende risico bestaan en verplaatst het zich mogelijk naar andere wijken of gemeenten.'