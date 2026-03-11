Agent die kettingzaag bij inval gebruikte en bewoner verwondde wordt niet vervolgd

De agent die tijdens een inval van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op maandag 11 augustus 2025 met een kettingzaag een bewoner verwondde, wordt daarvoor niet vervolgd. 'Op basis van het onderzoek door de Rijksrecherche concludeert het Openbaar Ministerie dat de man conform zijn geweldsinstructie heeft gehandeld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Zwaargewond

'In de vroege ochtend van maandag 11 augustus raakte een bewoner bij een inval van de DSI zwaargewond. De man stond achter de voordeur op het moment dat het team met een kettingzaag de deur wilde forceren', aldus het OM. De DSI moest de kettingzaag gebruiken, nadat het niet gelukt was om met een stormram of andere deuropener het pand binnen te komen. Het slachtoffer was overigens niet de verdachte waar de politie naar op zoek was. De 18-jarige verdachte is die ochtend wel aangehouden.

Geen vervolging

De Rijksrecherche heeft zorgvuldig onderzoek verricht naar het incident. Het OM heeft geoordeeld dat de betrokken agent met het gebruik van de kettingzaag voldeed aan de vereisten van proportionaliteit, oftewel dat het gebruik van geweld in verhouding stond tot de situatie. En subsidiariteit, waarbij is gekeken of er geen minder ingrijpende alternatieven waren.