CBS: Vorig jaar 173.000 mensen overleden, levensverwachting iets toegenomen

In 2025 overleden 173.000 mensen. Dat zijn er 1.200 meer dan in 2024. Het aantal sterfgevallen steeg wel minder sterk dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag.

'Meer vrouwen overleden'

Er overleden iets meer vrouwen dan mannen. De levensverwachting bij geboorte nam in 2025 voor zowel mannen als vrouwen licht toe, met ongeveer twee maanden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige jaarcijfers.

Groei en vergrijzing

Door de groei en vergrijzing van de bevolking neemt het aantal overledenen per jaar toe. In 2020, aan het begin van de coronapandemie, overleden meer mensen dan in de jaren daarvoor. Na twee redelijk stabiele jaren na de pandemie stijgt het aantal overledenen sinds 2024 weer.

Meer vrouwen dan mannen overleden

In 2025 overleden 87.600 vrouwen en 85.800 mannen. Al sinds 1997 overlijden er ieder jaar meer vrouwen dan mannen. Dat komt doordat vrouwen gemiddeld langer leven. Daardoor zijn er meer oudere vrouwen, en overlijden er dus ook meer vrouwen. Alleen in 2021, tijdens de coronapandemie, overleden er meer mannen dan vrouwen.

Minder sterfte onder mensen jonger dan 65 jaar

In 2025 was 12 procent van de overledenen jonger dan 65 jaar. In deze leeftijdsgroep overleden ongeveer 600 mensen minder dan in 2024. De daling was relatief het sterkst bij vrouwen onder de 65 jaar (-5 procent). Bij mannen was de afname kleiner (-1 procent). In 2025 was 57 procent van de overledenen 80 jaar of ouder. Er overleden 1.400 meer 80-plussers dan een jaar eerder. Ook bij 65- tot 80-jarigen nam het aantal sterfgevallen toe, maar minder sterk (+400).

Levensverwachting met twee maanden toegenomen

De levensverwachting bij geboorte was in 2025 83,5 jaar voor vrouwen en 80,7 jaar voor mannen. Dat is voor vrouwen en mannen ongeveer twee maanden meer dan de verwachte levensduur in 2024. Na een korte daling in 2020 en 2021, tijdens de coronapandemie, stijgt de levensverwachting sinds 2022 weer. Voor mannen is de levensverwachting sinds 2024 weer hoger dan in 2019. Voor vrouwen is deze nog ongeveer een maand lager dan in 2019.