Gewonde na schietincident Schinnenbaan Rotterdam

Gewonde man bij tramhalte

Even na middernacht werd melding gemaakt van het schietincident. Hulpverleners troffen bij een tramhalte de gewonde man. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. In de omgeving werden kort erop de verdachten aangetroffen. Wat hun rol is en wat aan het schietincident vooraf ging, wordt onderzocht.