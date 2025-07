CBS: Elektriciteitsverbruik binnenlands vervoer in 5 jaar bijna verdubbeld

Het elektriciteitsverbruik van het binnenlands vervoer steeg in 2024 naar 17 petajoule (PJ). 'Dat is bijna twee keer zoveel als in 2019', zo meldt het CBS maandag.

Datacenters

Dit kwam mede door het toenemend verbruik van elektrische auto’s. De sector informatie en communicatie gebruikte de helft meer elektriciteit. Dit kwam vooral door de komst van datacenters. Woningen verbruikten in 2024 bijna een vijfde van alle elektriciteit in Nederland. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Corona

Nederland verbruikte in 2024 in totaal 407 PJ aan elektriciteit, 2 procent meer dan een jaar eerder. Wel ligt het verbruik nog 3 procent lager dan in 2019, voor corona.

Vervijfvoudiging elektriciteitsverbruik wegverkeer

Het verbruik van de sector binnenlands vervoer is van 2019 tot en met 2024 gestegen van 9 PJ naar 17 PJ. Met name het elektriciteitsverbruik van het wegverkeer groeide, dat liet een vervijfvoudiging zien. Dit komt vooral doordat het aantal stekkerauto’s steeg. Sinds 2023 verbruikt het wegverkeer meer elektriciteit dan het railverkeer. Het binnenlands vervoer was in 2024 goed voor 4 procent van het totale elektriciteitsverbruik. De meeste elektriciteit wordt verbruikt in de sector diensten, afval, water en reparatie, 35 procent van het totaal. In 2024 steeg het verbruik binnen deze sector vergeleken met 2023 met 4 procent.

Aanvoer elektriciteit informatie en communicatie met de helft toegenomen

Door de komst van datacenters is de aanvoer van elektriciteit van de sector informatie en communicatie in 2024 ruim 50 procent hoger dan in 2019. In totaal was de aanvoer 22 PJ. Binnen de sector nijverheid daalde het verbruik van elektriciteit in die jaren juist met 11 procent. In de sector basismetaal, exclusief hoogovens, lag het verbruik van elektriciteit in 2024 ruim 42 procent lager dan in 2019. Dit komt door de sluiting van een groot bedrijf.

Efficiënter belichten van kassen

De sector landbouw, bosbouw en visserij verbruikte met 32 PJ in 2024 bijna een kwart minder elektriciteit dan in 2019. Dit hangt samen met minder of efficiënter belichten van kassen in de glastuinbouw en de daling van de oppervlakte aan kassen.

Woningen verbruiken bijna een vijfde van alle elektriciteit

Woningen zijn in 2024 goed voor bijna een vijfde van het totaal verbruik van elektriciteit (75,5 PJ). Dit verbruik schommelt de laatste tien jaar door steeds zuinigere elektrische apparaten en verlichting en door een groeiend elektriciteitsverbruik door meer warmtepompen en elektrische apparaten. De elektriciteit voor het thuisladen van stekkerauto’s telt in dit artikel niet bij woningen, maar bij binnenlands vervoer.