Vrouw (79) overleden bij dodelijke aanrijding Schijndel, 2 personen aangehouden

De politie heeft een 54-jarige man en een 53-jarige vrouw uit Schijndel aangehouden voor een dodelijke aanrijding afgelopen nacht op de Landingsweg in Schijndel. Ook is een BMW X5 waar de politie naar op zoek was aangetroffen.

Vrouw (79) overleden

'De dodelijke aanrijding van afgelopen nacht waarbij een 79-jarige vrouw om het leven kwam, namen we hoog op. Uitvoerig recherchewerk en vasthoudendheid van collega’s in het onderzoek leidden hen naar de Rooiseweg waar de auto werd gevonden', aldus de politie. De auto vertoont schade wat zou kunnen passen bij een aanrijding. De auto is in beslag genomen.

Verhoor

De man en vrouw zitten vast voor verhoor. Het onderzoek gaat onverminderd verder.