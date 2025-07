Transacties met crypto straks meer in beeld bij Belastingdienst

Transacties met crypto zijn straks meer in beeld bij de Belastingdienst. 'Vanaf 1 januari 2026 worden crypto-aanbieders verplicht om gegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en delen met de Belastingdienst. De informatie kan worden gebruikt bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel dat dit regelt is vandaag door staatssecretaris Van Oostenbruggen naar de Tweede Kamer gestuurd', zo meldt het ministerie van Financiën maandag.

'Netjes belasting over betalen'

Staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane): “Als je veel geld verdient met crypto’s dan moet je daar net zoals bij spaargeld of beleggingen in Nederland netjes belasting over betalen. Door dit voorstel komen transacties met crypto straks meer in beeld bij de Belastingdienst waardoor het ontlopen van belasting beter aangepakt kan worden. Alleen als iedereen bijdraagt, blijven de publieke voorzieningen betaalbaar”.

Vermogen

Crypto’s behoren net als spaargeld en beleggingen al tot het vermogen dat moet worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Daarover is belasting verschuldigd wanneer het totale vermogen uitkomt boven een vastgesteld bedrag. Dat is nu ook al zo. In 2025 is deze grens €57.684 per persoon.

Transactiegegevens

Crypto-aanbieders worden verplicht om per 1 januari 2026 transactiegegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en rapporteren aan de belastingdiensten van de EU-lidstaten. Dit zijn bijvoorbeeld transacties waarbij crypto is aangekocht met geld, maar bijvoorbeeld ook wanneer crypto is ingezet voor een aankoop. De maatregelen volgen uit een Europese richtlijn, die met dit wetsvoorstel wordt omgezet in Nederlandse wetgeving. De belastingdiensten wisselen onderling daarnaast gegevens uit over de inwoners van de andere lidstaten. Zo krijgt de Belastingdienst ook inzicht in cryptotransacties van Nederlandse belastingplichtigen die worden gedaan via crypto-aanbieders in EU-lidstaten. Door het gebrek aan zicht op cryptobezittingen bestaat de kans dat crypto niet altijd wordt opgegeven. Daarom worden maatregelen genomen.

Niet vooraf ingevuld bij aangifte Inkomstenbelasting

Crypto-aanbieders moeten uiterlijk 31 januari van het opvolgende jaar rapporteren – en met de ingang van het wetsvoorstel op 1 januari 2026 dus voor het eerst op 31 januari 2027. De gegevens over crypto worden niet vooraf ingevuld, maar de Belastingdienst heeft dus wel gegevens om crypto te controleren.

Administratieve lasten

De verplichte rapportage en uitwisseling van gegevens vraagt om inspanningen van crypto-aanbieders, maar het wetsvoorstel betekent tegelijk dat zij alleen nog hoeven te rapporteren in de EU-lidstaat waar zij zijn geregistreerd. Zonder deze richtlijn zouden aanbieders door elke lidstaat om informatie gevraagd kunnen worden.

Bijeenkomsten

Om crypto-aanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen met de rapportageverplichting, organiseert de Belastingdienst bijeenkomsten. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen en moeilijkheden.