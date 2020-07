Onderzoek naar dode man woning Eindhoven in volle gang, bewoonster langer vast

De 61-jarige bewoonster van een huis aan de Sparrenstraat in Eindhoven, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdagmiddag bepaald', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

Aangehouden

'De vrouw werd dinsdagavond aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 57-jarige man uit Eindhoven. Het slachtoffer verbleef regelmatig in de woning van de aangehouden vrouw. Ze waren goede bekenden van elkaar', aldus het OM.

Misdrijf

De politie werd die avond kort na 21.00 uur gewaarschuwd dat er iets aan de hand zou zijn in de woning in stadsdeel Strijp. Agenten vonden in de woonkamer het lichaam van een man. Hij bleek te zijn overleden. Gelet op de omstandigheden waaronder hij werd aangetroffen, ging de politie al snel uit van een misdrijf. De bewoonster werd aangehouden.

Doodsoorzaak

De officier van justitie: 'Op basis van het eerste onderzoek en de verdachte omstandigheden waaronder de man werd gevonden, gaan wij uit van een misdrijf. De aangehouden vrouw is op dit moment de enige verdachte in deze zaak. Er moet nog veel worden uitgezocht. Er heeft inmiddels sectie plaatsgevonden. De resultaten daarvan willen wij op dit moment niet delen in verband met het onderzoeksbelang.'

Verder onderzoek

Het onderzoek naar de dood van de Eindhovenaar is in volle gang. Door de recherche wordt onder meer gesproken met buurtbewoners en familieleden van zowel de verdachte als het slachtoffer. Ook wordt de verdachte verder verhoord en psychologisch onderzocht.