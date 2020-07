Identiteit omgekomen meisje (14) Zeedijk Zuiderwoude is bekend

In de nacht van vrijdag op zaterdag is rond 04.00 uur in het Noord-Hollandse Zuiderwoude een overleden meisje aangetroffen op de Zeedijk. Dit meldt de politie zaterdag.

Vermoedelijk verkeersongeval

De politie startte een onderzoek toen het tienermeisje rond 04.00 uur werd aangetroffen. 'Reanimatie mocht niet meer baten', aldus de politie. De politie houdt er rekening mee dat het meisje vermoedelijk betrokken is geraakt bij een verkeersongeval waardoor zij om het leven is gekomen.

Getuigenoproep

De andere partij was volgens de politie niet meer op de plaats van de aanrijding aanwezig. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en roept getuigen en betrokkenen op zich te melden via 0900-8844.

Update 14.10 uur: Overleden meisje Zuiderwoude geïdentificeerd

Het meisje dat zaterdagmorgen overleden is aangetroffen op de Zeedijk in Zuiderwoude is inmiddels geïdentificeerd, zo heeft de politie zojuist laten weten. 'Het betreft een 14-jarige inwoonster van Marken. Zij was in de nacht als vermist gemeld. Het onderzoek zet zich in volle breedte voort', aldus de politie