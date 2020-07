FIOD doorzoekt zes locaties in Zuid-Holland in omkopingsonderzoek

De FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift, onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie, een contant geldbedrag van 60.000 euro, een manege en een vakantiehuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Het onderzoek richt zich op meerdere verdachten. Het gaat om drie natuurlijke personen en één rechtspersoon. Twee verdachten zijn nauw betrokken bij een manege in de omgeving van Rotterdam. Het vermoeden is dat zij via verhullende constructies verbouwingen hebben laten uitvoeren aan de manege. Vermoedelijk werd zowel de opdrachtgever als de werkomschrijving aangepast op de facturen, waardoor deze privé opdrachten als zakelijk werden verantwoord.

Daarnaast is het vermoeden dat facturen werden opgehoogd via een tussengeschoven onderneming, waarna vervolgens het verschil tussen de verdachten werd verdeeld. Deze constructie was mogelijk door samenspanning tussen twee medewerkers van de onderneming die de facturen uiteindelijk betaalden. Dit levert de verdenking van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift op.