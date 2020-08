Man die drie kinderen uit Noordzee wilde redden aangespoeld en gereanimeerd

Zondagmiddag is een man op het strand van Julianadorp gereanimeerd nadat hij drie kinderen uit de Noordzee wilde redden maar plotseling in de golven verdween en vervolgens daar was aangespoeld. Dit meldt het Kustwachtcentrum zondagmiddag.

Zoekactie

De man wilde zondagmiddag drie kinderen uit het water halen die waarschijnlijk door een muistroom in de problemen waren gekomen. Opeens was de man verdwenen en werd er alarm geslagen. Vanuit het Kustwachtcentrum werd een zoekactie gecoördineerd naar de vermiste zwemmer nabij Julianadorp.

Aangespoeld

De man spoelde korte tijd daarna is aan op het strand waar hij direct werd gereanimeerd. Hij werd vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en toestand van de man is verder niets bekend. De drie kinderen die de man uit het water wilde helpen zijn in veiligheid.

Levensgevaarlijke muistromen

'De muistromen blijken ter plaatse erg verraderlijk te zijn', zo waarschuwt de Kustwacht.