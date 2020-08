Traumateam ingevlogen voor incident slachterij Vion Boxtel

Gewond

Eén persoon is met onbekende verwondingen per ambulance onder begeleiding van een trauma-arts naar het Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis gebracht. Vele omwonden kwamen op de traumahelikopter af en wisten vanaf de hoofdingang een blik van de helikopter op te vangen. Ook de politie kwam ter plaatse, maar die hielden het snel weer voor gezien. Wat er zich precies heeft voorgedaan bij slachterij Vion in Boxtel is niet bekend.