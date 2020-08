Man zwaargewond bij schietpartij in Amsterdamse woning

Zondagmiddag is een man in Amsterdam zwaargewond geraakt toen hij werd neergeschoten in een woning aan de aan de Louise de Colignystraat in de wijk Bos en Lommer. Dit meldt de politie zondag.

Meerdere schoten

Bij de meldkamer kwamen rond 16.45 uur meldingen binnen van meerdere schoten in een woning. Eenmaal ter plaatse troffen politieagenten een zwaargewonde man aan, die met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

Nog geen aanhoudingen

In de directe omgeving wordt direct met man en macht gezocht naar één of meerdere schutters. Er zijn tot op heden nog geen verdachten aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben, getuige zijn geweest of wellicht een tweede gewonde man hebben gezien.

Mogelijke tweede gewonde

Er is mogelijk sprake van een tweede gewonde man, die kort na het incident gewond en bloedend de woning aan de Louise de Colignystraat te voet is uitgelopen. Hij verplaatste zich in de richting van de Karel Doormanstraat. De recherche spreekt graag met mensen die dit hebben gezien, of mogelijke andere informatie hebben die het onderzoek verder zouden kunnen helpen.