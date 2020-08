Hoe kijkt een afgestudeerde boekhouder naar zijn toekomstperspectief?

De werkzaamheden zijn dan ook veranderd, waarbij de vraag opduikt welk toekomstperspectief de boekhouder heeft. De opleidingen in de financiële administratie, zoals HBO Accountancy en opleiding PDL zijn uiteraard mee veranderd en afgestemd op automatisering.

Geautomatiseerde boekhoudprogramma’s

De verandering in de rol en werkzaamheden van de boekhouder is tien jaar geleden al ingezet. Dat betekent overigens niet dat de boekhouder negatief gestemd is als het om het toekomstperspectief gaat. Het is juist een voordeel dat er sprake is van een toenemende mate van automatisering. Boekhoudsoftware biedt namelijk de gelegenheid om diverse programma’s aan elkaar te koppelen. Er vindt in dat geval automatisering en synchronisatie van gegevens plaats. De boekhouding vormt het centrum met koppelingen naar bijvoorbeeld de bankrekening. Incasso’s en betalingen zijn daardoor op dagelijkse basis automatisch te realiseren. Zo zijn facturen rechtstreeks vanuit de boekhoudsoftware naar een gekoppeld e-mailadres te sturen. Gaat in dat proces iets mis dan komt de boekhouder om de hoek kijken om het probleem op te lossen.

Controlerende en adviserende rol

Het toekomstperspectief van boekhouders is vooral gericht op het aannemen van een controlerende en adviserende rol. Ook al is de verwachting dat de controlerende rol nog verder afneemt. Het opstellen van een jaarrekening hoeft bijvoorbeeld niet meer, want dat gebeurt automatisch met een druk op de knop. De controle daarin blijft nog wel van belang. Het lijkt erop dat de boekhouder zichzelf straks meer als adviseur ziet. Bijvoorbeeld als financieel toezichthouder binnen een bedrijf met signalerende taken en de focus gericht op probleemoplossing en groei.

Het is ook mogelijk dat de boekhouder zich in de toekomst gaat specialiseren, zoals in de richting van bedrijfsfinanciering. Of met een specialisatie in advies geven bij bedrijfsopvolging. Ook personal finance is een interessant gebied voor de boekhouder net als het blijven geven van fiscaal advies. In het verlengde daarvan zijn er nog allerlei opties te onderscheiden met een positieve blik op de toekomst. Bijvoorbeeld door als boekhouder advies te geven over pensioenvraagstukken of een rol te spelen bij bedrijfsovernames en fusies. In dat opzicht maakt ge boekhouder uiteraard gebruik van automatisering door data te interpreteren en op basis daarvan advies te geven. De vraag is dan nog of de rol van boekhouder zoals die nu is nog wel bestaat.