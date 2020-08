Rusland ontbiedt Nederlandse ambassadeur om vermeende volgapparatuur dienstauto

Rusland heeft de plaatsvervangend Nederlands ambassadeur in Moskou op het matje geroepen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland zou er in een dienstauto van de assistent van een Russische militaire gezant in Nederland volgapparatuur zijn aangetroffen zo valt maandag in een verklaring te lezen.