Auto op zijn kop in maïs beland langs snelweg A58 bij Oirschot

Woensdagmiddag is een auto van de snelweg A58 geraakt en op zijn kop in een maïsveld terecht gekomen. De bestuurder van de gecrashte auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De in allerijl gealarmeerde brandweer hoefde niet in actie te komen. Een bergingsbedrijf is bezig het voertuig uit de maïs te takelen. Over de precieze toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.