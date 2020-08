Hoe een ondergewaardeerd aandeel te herkennen

Investeren in ondergewaardeerde aandelen kan uw portfolio een boost geven als ze een aanzienlijke prijsappreciatie en hefboomeffect zullen ondergaan. Het concept van waarde-investeren, ontworpen door Benjamin Graham en populair gemaakt door Warren Buffet, betekent in de essentie investeren in aandelen die ondergewaardeerd worden door de markt.

Wanneer de aandelenprijs van een aandeel ver onder de intrinsieke waarde ligt, kan dat een koopje zijn voor investeerders. De winst wordt gemaakt als de aandelenprijs begint te stijgen wanneer de markt de echte waarde doorheeft. Investeerders hebben dan de keuze om te verkopen, idealiter voor een aanzienlijke winst. Dit is het essentiële doel van investeren: Laag inkopen, hoog verkopen. De vraag is: hoe vindt u ondergewaardeerde aandelen om in te investeren?

Hoe een ondergewaardeerd aandeel te identificeren?

Het vinden van ondergewaardeerde aandelen om in te investeren vereist wat vaardigheid en kennis wanneer het aankomt op hoe de markt werkt. Het vereist ook een opmerkzaam oog, aangezien sommige aandelen ondergewaardeerd lijken wanneer ze het eigenlijk niet zijn. In dat scenario koopt u mogelijk een aandeel met de aanname dat de prijs zal toenemen, maar gebeurt dit niet. In plaats daarvan blijft de prijs gelijk of daalt deze zelfs. Dit staat bekend als de waardeval.

Daarom is het van belang dat u een waarde-investeringsaanpak probeert te vermijden. Met dat in ons achterhoofd zijn hier drie manieren om nauwkeurig ondergewaardeerde aandelen te spotten.

1. Overweeg de cashflow en dividendrendement

Sommige bedrijven betalen investeerders dividend uit, wat een aandeel van de winsten representeert. Het dividendrendement en de huidige cashflow kunnen ook van significant belang zijn bij het vinden van ondergewaardeerde aandelen om in te investeren.

Wanneer het aankomt op dividendrendement is het belangrijk om niet alleen naar het nummer te kijken. Een sterk dividendrendement suggereert dat een bedrijf nu redelijke winsten uitbetaald, maar u moet verder kijken. U zou specifiek naar de cashflow, schulden en dividend uitbetalingsgeschiedenis van een bedrijf moeten kijken om vast te stellen of het huidige dividendrendement houdbaar is.

Als een bedrijf bijvoorbeeld het gros van de winst uitbetaald in dividenden, kan het zijn dat ze minder cashflow hebben om hun schulden af te lossen of om te investeren in lange-termijn groei. Wanneer het aankomt op het vinden van aandelen die ondergewaardeerd zijn, is het belangrijkste om te zoeken naar consistentie bij dividendrendement en cashflow. Indien een bedrijf continu een steady rendement uitbetaald, ondanks een lagere aandelenprijs, kan dat een teken zijn dat de onderliggende financiën sterk zijn.

2. Vergelijk concurrentenprijzen aandelen-beurs Pixabay/geralt

Een andere manier om te evalueren of een aandeel ondergewaardeerd is, is om te kijken naar vergelijkbare bedrijven binnen dezelfde industrie. Hier wilt u appels-met-appels vergelijken tussen het bedrijf waarvan u denkt dat het mogelijk ondergewaardeerd is en andere bedrijven die tegen een hogere prijs verkopen.

In het bijzonder kunt u nadenken over waarom de aandelenprijs van het bedrijf lager ligt dan dat van de concurrentie en wat de trend van de prijs is. Hier kan kijken naar dingen zoals het voortschrijdende gemiddelde erg nuttig zijn. Het voortschrijdende gemiddelde is een manier om prijsveranderingen met de tijd te volgen, waarbij zowel korte- als lange-termijn prijsveranderingen worden overwogen.

Wanneer u kijkt naar prijstrends, houd de dalingen in gedachten en kijk naar hoe het aandeel presteert vergeleken met concurrenten. Daarnaast is het ook handig om te overwegen of een concurrerend bedrijf nauwkeurig is gewaardeerd. Het kan zo zijn dat een concurrent is overgewaardeerd, waardoor het bedrijf waar u in geïnteresseerd bent mogelijk minder waard lijkt dan het eigenlijk is.

3. Kijk naar de financiën

Wanneer u ondergewaardeerde aandelen probeert te vinden, kan het helpen om een zo compleet mogelijk beeld van de financiën van het bedrijf te hebben, niet alleen van een foto van de metriek, zoals de koers-winst verhouding. Dit betekent dat fundamentele factoren moeten worden overwogen, zoals het inkomstenoverzicht, balansstatement en kwartaalwinstrapporten.

Het kijken naar deze dingen kan u helpen om een beter idee te krijgen van hoe sterk de financiële positie van het bedrijf is en hoe onderhoudbaar het businessmodel is. Een bedrijf dat bijvoorbeeld steady positieve winsten boekt gedurende een periode van meerdere jaren met minimale schulden, kan een geschikte kandidaat zijn als een ondergewaardeerd aandeel indien deze indicatoren niet terug te vinden zijn in een toenemende aandelenprijs. In andere woorden, de aandelen kunnen een onontdekte goudmijn blijken waarvan het potentieel nog niet door andere investeerders wordt gerealiseerd.

De moraal van het verhaal

Het uitzoeken van ondergewaardeerde aandelen kost wat moeite. Des te beter u de basis begrijpt van het identificeren van aandelen die mogelijk ondergewaardeerd zijn, des te makkelijker het misschien wordt om een waarde-investeringsstrategie te gebruiken die het winstprofiel van uw portfolio boost. Het belangrijkste is om te onthouden dat er geen definitieve set van regels is voor het identificeren van de juiste aandelen om in te investeren en dat er, net zoals overal, nog steeds een bepaalde mate van risico is.