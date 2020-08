Celstraffen voor vluchtende autokrakers Utrecht Overvecht

Autokraken

In februari dit jaar krijgt de politie in Utrecht diverse meldingen van autokraken, waarbij onder andere computers, iPads en e-readers worden gestolen. Op 25 februari betrapt de politie de twee verdachten terwijl zij inbreken in een auto op het parkeerterrein van winkelcentrum Overvecht. De 26-jarige verdachte probeert te voet te vluchten en wordt direct opgepakt. De 22-jarige verdachte stapt in een vluchtauto, rijdt achteruit en raakt daarbij de dienstauto van een politieagent die net uitstapt. Hierbij raakt de agent bekneld en er worden schoten gelost. De verdachte wordt later elders in Utrecht opgepakt.

Mishandelen

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 26-jarige verdachte van betrokkenheid bij zes autokraken in februari dit jaar. De 22-jarige verdachte wordt naast het plegen van dezelfde autokraken ook verdacht van een poging tot zware mishandeling door het achteruit inrijden op een agent tijdens zijn vluchtpoging. Ook heeft deze verdachte volgens het Openbaar Ministerie meerdere verkeersongevallen en bijbehorende schade veroorzaakt.

Camerabeelden

De rechtbank veroordeelt de 26-jarige verdachte voor het plegen van twee autokraken. Van de andere vier inbraken kan volgens de rechtbank op basis van enkel de camerabeelden niet worden vastgesteld dat de verdachte hierbij betrokken was. Hij krijgt daarom een celstraf van 12 weken opgelegd, waarvan 4 weken voorwaardelijk.

Vluchtpoging

Voor de 22-jarige verdachte geldt dat de rechtbank de zes autokraken wel bewezen vindt. Zo is, naast de camerabeelden, de auto van de verdachte steeds gezien op het plaats delict en draagt hij dezelfde kleding. Dat de verdachte tijdens één van de inbraken op de vlucht sloeg voor de politie, rekent de rechtbank hem zwaar aan. Niet alleen heeft hij schade veroorzaakt, hij heeft ook politieagenten en andere wegmisbruikers in gevaar gebracht. De rechtbank spreekt de verdachte vrij van de poging tot zware mishandeling op de agent, omdat niet kan worden vastgesteld dat hij de agent heeft gezien voordat hij met volle snelheid achteruit reed. Dit maakt dat de opgelegde straf lager is dan de geëiste 24 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook houdt de rechtbank rekening met straffen in vergelijkbare zaken. De rechtbank veroordeelt de 22-jarige verdachte daarom tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij nog een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van 2 maanden uitzitten.