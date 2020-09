Deel Amsterdamse kademuur Grimburgwal ingestort door sinkhole

Dinsdagmiddag is in Amsterdam een deel van de kademuur aan de Grimburgwal ingestort. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Geen gewonden

De kademuur die is ingestort ligt vlak bij een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. 'Het ingestorte deel kwam terecht in het water, samen met een lantaarnpaal. Er zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw is uit voorzorg ontruimd', aldus de gemeente.

Sinkhole

De oorzaak is vermoedelijk een sinkhole. Dat wordt nu uitgezocht. Een sinkhole is een ondergrondse uitspoeling van de grond waardoor de bovenkant instort. Een team van de gemeente is aanwezig op de plek van de ingestorte kademuur en kijkt wat er gedaan moet worden om de situatie te stabiliseren. Dekschuiten zijn onderweg om met damwanden de rest van de kade te stutten.

Investeren

Wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) was ter plekke. Zij zegt: 'Helaas is vanmiddag een kade ingestort op de Grimburgwal. Ik ben heel blij dat dit niet heeft geleid tot persoonlijk letsel. Dit laat opnieuw zien dat de noodzaak heel groot is om te investeren in onderhoud. Dat doen we sinds afgelopen jaar dan ook stevig.'