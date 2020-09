Man (36) overleden bij steekincident Delftse woning

Dinsdagmiddag is een 36-jarige man in een woning aan de De Colignystraat in Delft rond 14.15 uur neergestoken. 'De man is aan zijn verwondingen overleden', zo meldt de politie dinsdag.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. Op dit moment doen rechercheurs een buurtonderzoek en doen forensische rechercheurs onderzoek in de woning. Het onderzoek is nog in volle gang.

Getuigen gezocht

De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen die mogelijk dinsdagmiddag rond 14.15 uur iets hebben gezien in de omgeving van de De Colignystraat in Delft.