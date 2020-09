Vijf gewonden bij ongeval in Herkenbosch

Bij een verkeersongeval op de Melickerweg in Herkenbosch zijn zaterdagmiddag vijf personen gewond geraakt. Het ongeval, waarbij twee personenauto’s betrokken waren, gebeurde rond 14.30 uur.

De slachtoffers, twee vrouwen en drie kinderen, bevonden zich in dezelfde auto. Ze zijn alle vijf overgebracht naar het ziekenhuis. Dit gebeurde zowel met een traumaheli als met ambulances. Over de aard van het (eventuele) letsel is op dit moment nog niets bekend.

De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond.

Het Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen en Verkeersongevallenanalyse verrichten onderzoek naar de toedracht van het ongeval.