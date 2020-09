Extra drukte in natuur zorgt voor meer overlast

De boswachter op de Noord-Veluwe voor Staatsbosbeheer Lennard Jasper, zag deze zomer de overlast van afval toenemen. 'Dat was al een probleem, maar dit jaar is het echt niet te geloven. Als ik de afgelopen maanden niets had opgeruimd, was de Veluwe gewoon een bende of een zwijnenstal geworden', aldus Jasper.