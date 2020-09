Politie bewaakt bosperceel Zwolle na vondst meerdere wapens

Afgelopen dinsdagavond kreeg de politie een melding over een wapenvondst op een bosperceel aan de Schellerdijk in Zwolle. 'Inmiddels is een deel van het perceel doorzocht en blijkt dat het om meerdere wapens gaat die verstopt lagen op het bosperceel', zo laat de politie donderdag weten.