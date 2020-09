Fietsers zwaargewond na aanrijding, man op speedfiets rijdt door

Op de Volkersweg in Eemnes vond op 16 september een ernstig verkeersongeval plaats, waarbij twee vrouwen op de fiets werden aangereden door een onbekende fietser. Beide slachtoffers zijn hard gevallen, één van hen is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De fietser reed door. De politie roept deze man op om zich te melden. Er is overigens een signalement van hem, dus wellicht herkennen mensen de doorrijder of hebben hem gezien in de omgeving.