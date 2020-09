Vijftien jaar en TBS geëist in zedenzaak: “De gruwelijkheid is ongekend”

Zeker tijdens het voordragen van de slachtofferverklaringen kon je een speld horen vallen in zittingszaal A. Woensdag en donderdag diende daar bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch de zaak tegen een 26-jarige man uit Eindhoven. Hij wordt verdacht van een lange reeks aan verkrachtingen en aanrandingen en werd vorig jaar opgepakt: “De indruk die ik van hem heb gekregen en die achterblijft na deze twee heftige dagen is er een van een op zichzelf, aandacht, status en macht beluste man die enkel oog heeft voor zijn eigen belangen”, zo vertelde de officier van justitie na afloop. Ze eiste een gevangenisstraf voor de duur van vijftien jaar en TBS met dwangverpleging.

De zaak kwam vorig jaar aan het licht. Op de laatste dag van juli 2019 kwam er bij de politie een telefoontje binnen dat aanvankelijk moeilijk geduid kon worden. De beller bleek een Française. Ze vertelde dat een man haar had achtergelaten en pijn gedaan had. De man zou haar ook gewurgd hebben. Wanneer later op het bureau een gesprek volgt, wordt in de volle omvang duidelijk welk horrorscenario zich heeft afgespeeld in de lichtstad. Op zoek naar een slaapplek komt ze die avond de verdachte tegen op zijn scooter. Hij biedt haar een lift aan naar een hostel, maar in plaats daarvan rijdt hij met de vrouw richting de Genneper Parken. Daar wordt ze op gruwelijke wijze verkracht, mishandeld en vernederd, terwijl de man haar filmt met zijn smartphone. De doodsbange vrouw denkt dat haar laatste uur geslagen is wanneer hij zegt dat hij haar moet doden. Hij vraagt zelfs of ze nog afscheid wil nemen van iemand. De officier van justitie: “Maar als ze zegt dat ze haar vader wil bellen mag dat toch weer niet. Nadat hij zijn handen om haar keel legt en de druk opvoert, denkt ze dat ze zal sterven. Maar dan stopt hij weer en begint het misbruik opnieuw.”

Beelmateriaal

In het omvangrijke onderzoek dat start, wordt snel duidelijk dat de vrouw niet het enige slachtoffer is van de man. Hij wordt verdacht van tien verkrachtingen en aanrandingen. Vaak waren zijn slachtoffers minderjarig en kwetsbaar. Veel van zijn daden werden door hem gefilmd: “Op de zeer schokkende beelden waren de slachtoffers en de verdachte duidelijk te zien. Bij het zien van de beelden werd meer dan duidelijk hoe groot de angst was van zijn slachtoffers, die geen schijn van kans hadden.” Sommige meisjes kwam hij per toeval tegen, terwijl hij anderen benaderde via het internet en vervolgens een afspraak maakte. Vaak deed hij zich voor als iemand anders en probeerde hij vertrouwen te winnen. Hij zette sommige meisjes onder druk door te dreigen met het verspreiden van naaktfoto’s.

Stoornis

Het Openbaar Ministerie heeft bij de strafeis sterk rekening gehouden met het enorme leed dat hij de meisjes heeft aangedaan: “De gruwelijkheid van deze zaak is ongekend en dat heeft uitsluitend deze meneer op zijn geweten.” De verdachte is vaker in de fout gegaan en ook dat weegt volgens het Openbaar Ministerie zwaar: “Hij is eerder veroordeeld voor verkrachting. Destijds is voornamelijk ingezet op hulp en behandeling, waarbij ongetwijfeld de impact op slachtoffers van zedendelicten aan de orde is gekomen. Daar heeft hij niets mee gedaan. Sterker nog, hij heeft geen mogelijkheid onbenut gelaten om zijn slachtoffers nog verder te beschadigen door de schuld niet alleen compleet buiten zichzelf, maar zelfs bij hen neer te leggen. De manier waarop hij over zijn slachtoffers praat is ronduit walgelijk. Verdachte neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden.” Onderzoek door de gedragsdeskundigen heeft uitgewezen dat er bij de verdachte sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een narcistische persoonlijkheidsstoornis en daar is ook rekening gehouden.

Strafeis

Gelet op de gruwelijkheid van de daden van verdachte en het leed dat hij zijn vele slachtoffers heeft aangedaan moet de verdachte een hoge straf krijgen. De maatschappij moet maximaal tegen deze man worden beschermd en daarom eis ik een gevangenisstraf voor de duur van vijftien jaar en TBS met dwangverpleging.”



Uitspraak in de zaak is over twee weken.